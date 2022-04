Ein roter Blitz macht ganz Italien verrückt

Ein Lächeln im Gesicht

Der Ferrari-Topstar hat in der Weltmeisterschaft schon 34 Punkte Vorsprung auf George Russell, der hinter Sergio Perez und noch vor Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton als Dritter aufs Podest fuhr. Weltmeister Max Verstappen, der wegen eines Defekts seinen zweiten „Nuller“ schrieb (siehe auch Formel 1 live), fehlen gar schon 46 Zähler. „Das fühlt sich unglaublich an, aber ich will jetzt noch nicht an die Meisterschaft denken. Wir müssen unsere Einstellung beibehalten und weiter pushen. Wenn’s so weitergeht, dann haben wir eine Chance auf den Titel. Und das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht“, schmunzelte Leclerc. Auch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto war happy: „Wir haben viel Augenmerk auf den Reifenverschleiß gelegt, das Auto war gut abgestimmt und ausbalanciert. Und Charles war sehr fokussiert. Jetzt freuen wir uns auf Imola.“