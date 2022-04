Manchester City gegen Liverpool ab 17.30 Uhr LIVE

In den jüngsten fünf Ligamatches erhielt seine Mannschaft keinen einzigen Gegentreffer, auch in der Champions League war man unter der Woche gegen Benfica auswärts erfolgreich. Der in den letzten Monaten etwas strauchelnde Meister aus Manchester ist aber ebenfalls gut in Schuss, in der Königsklasse gab es für die „Citizens“ um Kevin De Bruyne am Dienstag daheim ein 1:0 gegen Atletico Madrid.