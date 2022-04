LIVE, 16 Uhr: Stößt Hasenhüttl Chelsea in Krise?

Pleite für ManUnited

Manchester United hat im Kampf um die Champions-League-Plätze für die kommende Saison den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Der englische Fußball-Rekordmeister unterlag am Samstag in der Premier League bei Abstiegskandidat Everton mit 0:1. Auf Platz vier fehlen dem aktuellen Tabellensiebenten weiterhin drei Punkte. United hat von den vergangenen sieben Pflichtspielen nur eines gewonnen, in der Champions League kam im Achtelfinale gegen Atletico Madrid das Aus.