Ab 14.30 Uhr LIVE: Klagenfurt gegen Salzburg

Etwas dagegen haben die Salzburger, die ihrerseits den makellosen Start in die Meistergruppe mit dem vierten Sieg in Folge fortsetzen wollen. Komfortable zwölf Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Sturm Graz, ein weiterer Umfaller in Klagenfurt ist unwahrscheinlich. „Das wollen wir dieses Mal unbedingt besser machen“, sagte Jaissle, und Torjäger Junior Adamu kündigte an: „Dafür möchten wir uns revanchieren.“