Das ÖFB-Team braucht endlich einmal Kontinuität!

Die Suche nach dem neuen ÖFB-Teamchef geht in die heiße Phase, Ende April wird der Name bekannt gegeben. Neben Peter Stöger und Andreas Herzog soll sich Sportchef Peter Schöttel zuletzt auch mit United-Trainer Ralf Rangnick in Manchester getroffen haben.Das hat der Verband umgehend dementiert. Eigentlich schade, denn Österreich hat eine junge, schlagkräftige Truppe, die längst auch für international erfahrenere Trainer durchaus interessant ist. Der künftige Trainer in Manchester soll ja mit Erik ten Hag bereits feststehen.