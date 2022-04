Autofahrer rast in russische Botschaft in Bukarest

In den vergangenen Wochen war es in mehreren europäischen Ländern vor russischen Botschaften zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine gekommen. Seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar sind bisher rund 625.000 Ukrainer nach Rumänien geflüchtet, etwa 80.000 von ihnen befinden sich noch im Land. Rumänien hatte zuletzt - wie auch andere europäische Staaten - mehrere russische Diplomaten ausgewiesen.