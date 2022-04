„Gutes Gespräch - mehr werde ich nicht verraten“

Im Gespräch mit der „Krone“ bestätigte Herzog gestern, dass es am Sonntag nach der Rückkehr aus Altach ein Treffen mit Peter Schöttel gegeben hatte: „Es war ein gutes Gespräch, ein guter Austausch - aber mehr werde ich nicht verraten. Ich bin Trainer der Admira.“ Dass Thonhauser an die Öffentlichkeit ging, sei intern abgeklärt gewesen. „Das war sogar meine Idee, weil ich niemanden anlügen will. Aber mir ist jetzt einmal wichtig, dass ich mit der Admira die Liga halte. Nur das zählt.“