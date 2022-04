MotoGP-Überraschung: „Hatte schon aufhören wollen“

Erster Moto-GP-Sieg für Aprilia, erster für Aleix Espargaro in seinem 200. Rennen - der Grand Prix von Argentinien endete am Sonntag mit einer faustdicken Überraschung. Zu der es fast nicht mehr gekommen wäre, wie der strahlende Sieger nachher verriet. „Ich hatte keine Energie, mein Tank war komplett leer“, erinnert sich Espargaro an seine Gefühlslage in der Winterpause 2018/19, „da wollte ich schon aufhören, habe zu meiner Frau gesagt, dass ich es nicht mehr genieße - aber sie animierte mich damals, weiterzumachen.“