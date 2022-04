1. Aprilia-Sieg in MotoGP durch Aleix Espargaro!

Aprilia-Pilot Aleix Espargaro hat am Sonntag in der MotoGP-Klasse den Motorrad-Grand-Prix von Argentinien in Termas de Rio Hondo gewonnen und damit Historisches geschafft! Es war im 350. Rennen der MotoGP-Ära nämlich der erste Sieg für Aprilia. Der Spanier, der am Samstag schon für die erste Aprilia-Pole überhaupt gesorgt hatte, gewann vor seinen Landsleuten Jorge Martin (Ducati) sowie Alex Rins (Suzuki) und übernahm damit auch die WM-Führung. Bester KTM-Pilot wurde Brad Binder als Sechster.