Verstärkung! 99ers basteln an einem Transfercoup

Während die ICEHL-Eishockey-Liga am Dienstag mit Salzburg gegen Fehervar in die Finalserie startet, haben die Graz99ers bereits die kommende Saison im Blick. Am Kader wird eifrig gebastelt, bereits die nächste Vertragsverlängerung soll unter Dach und Fach sein. Und auch mit einem prominenten Zugang dürfen die Fans spekulieren.