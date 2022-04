DTM-Coup: Legende Loeb debütiert für Red Bull

„Den erfolgreichsten Rallyefahrer aller Zeiten bei unserem Saisonauftakt in Portimao dabei zu haben, ist ein echtes Highlight, auf das sich die Fans freuen können“, erklärte DTM-Chef Gerhard Berger auf der DTM-Webseite. Der 80-fache Rallye-Sieger Loeb ist mit Rundstreckenrennen durchaus vertraut. So wurde er 2006 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans Zweiter und nahm in den Jahren 2014 und 2015 an der Tourenwagen-WM teil.