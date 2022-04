Krisenteam-Leiter rechnet mit mehr Flüchtlingen

Die Mitarbeiter der österreichischen Botschaft in der Ukraine wurde nach Beginn des russischen Angriffs in den Westen der Ukraine verlegt und arbeiten von Uschhorod an der slowakisch-ukrainischen Grenze aus weiter. „Es gibt hier viele Vertriebene, aber die großen Ströme der ersten Wochen sind weniger geworden. Es gibt viele Ukrainer, die im Land bleiben wollen. Hier ist es relativ sicher und man ist rasch weg, wenn nötig. Derzeit hat die Stadt mehr Einwohner als in Friedenszeiten“, so Bayerl.