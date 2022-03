Ukraine-Flüchtlinge: Grünes Licht für Job im April

Bedarf etwa in der Pflege

In welchen Berufen könnten sich die Ukrainerinnen bei uns etablieren? „Hilfspersonal kann unser Arbeitsmarkt fast überall schnell einsetzen. Doch in der Ukraine gibt es auch ein gutes Ausbildungssystem und viele Fachkräfte.“ Naheliegend wäre etwa der Einsatz im Bereich Pflege.