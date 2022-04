Van der Poel gewinnt ++ Pogacar verpokerte sich!

Marco Haller (Bora) zeigte sich bei der Ronde bei windig-kalten Bedingungen vor Hunderttausende Zuschauern lange in einer der Verfolgergruppen weit vorne und kam auch bei den ersten Attacken der Topstars in der Topgruppe mit. Durch weitere Bergauf-Angriffe von Pogacar und Co. wurde der Kärntner aber noch aus den Top 20 zurückgeworfen.