Steelvolleys Linz/Steg in Frauen-AVL 1. Finalist!

Union Waldviertel zog indes ins Finale der Austrian Volley League der Männer ein. Die Niederösterreicher stellten am Samstag mit dem 3:0 bei UVC Graz in der „Best Of Five“-Halbfinal-Serie auf 3:0 und machten vorzeitig alles klar. Auf dem besten Weg in das Endspiel ist auch SK Aich/Dob, das nach dem 3:1 gegen VCA Amstetten nun 2:0 führt und am Sonntag in Bleiburg den Sack zumachen will.