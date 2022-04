WM-Auslosung: „Deutschland hat ein Problem“

Spanien:

„AS“: „Deutschland hat ein Problem. La Roja hat die drei letzten Pflichtspiele gegen die Deutschen gewonnen.“

„El País“: „Deutschland ist die einzige Bedrohung in der Vorrunde. Es war eine gute Auslosung für Spanien.“

„La Vanguardia“: „Deutschland ist ein Ungeheuer, das uns aber in guter Erinnerung ist. Und es ist eine Tatsache, dass Deutschland bereits seit dem vierten Weltmeistertitel in Brasilien in einem Generationenwechsel steckt.“

„Sport“: „Knüller von Weltformat. Mit Deutschland hat Spanien bereits in der Vorrunde einen sehr, sehr harten Gegner. Im Viertelfinale droht dann Brasilien, aber dafür gehen wir Argentinien und Frankreich bis zum Halbfinale aus dem Weg.“

„El Periódico“: „Spanien trifft in Katar auf das Ungeheuer. Die deutsche Mannschaft ist aber noch eine Baustelle, die zuletzt eine sehr schlechte Phase durchgemacht hat.“