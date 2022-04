Ab 14.30 LIVE: Wolfsberg gegen Sturm Graz

Der Wolfsberger AC empfängt am Sonntag in der 25. Runde der Fußball-Bundesliga Sturm Graz. Nach Niederlagen gegen die Wiener Austria und Meister Salzburg peilen die Lavanttaler den ersten Sieg in der Meistergruppe seit der Liga-Teilung an. Bei einem vollen Erfolg würden die fünftplatzierten Kärntner punktemäßig mit dem Tabellen-Zweiten aus Graz gleichziehen, die Steirer wiederum sind bestrebt, den Platz hinter Salzburg abzusichern. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie ab 14.30 Uhr live dabei.