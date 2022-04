Das plant Sturms Sportchef in der Torhüter-Frage

Ein Heimkehrer

Daneben bastelt Andreas Schicker am Kader für die nächste Saison, in der Sturm hoffentlich wieder am europäischen Parkett tanzt. Mit Austrias Vesel Demaku (22) ist laut gut informierten Quellen der erste Neuzugang fix. Doch der Sportchef bremst: „Es schaut gut aus, aber unterschrieben ist noch nix.“ Fix indes: Giuliani, seit 2020 an Kapfenberg verliehen, kommt retour. „Wenn die Amateure aufsteigen, die Profis wieder Europacup spielen, dann brauchen wir viele Torleute. Auch eine Vertragsverlängerung von Schützenauer ist Thema.“ Dazu noch Siebenhandl und Maric - Sturm ist gut aufgestellt.