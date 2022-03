McDavid knackt als erster Spieler 100 Punkte-Marke

Eishockey-Superstar Connor McDavid hat als erster Spieler in dieser NHL-Saison 100 Scorerpunkte geschafft. Der Stürmer der Edmonton Oilers bereitete am Mittwoch beim 4:3-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen die Los Angeles Kings mit seinem 63. Assist ein Tor vor und erzielte seinen 37. Saisontreffer. Der Kanadier hat damit in seinem siebenten Jahr in der National Hockey League zum fünften Mal die 100er-Marke erreicht.