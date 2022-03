Foda dankt ab: Höchste Zeit für den ÖFB-Teamchef?

Aus und vorbei: Franco Fodas Ära als ÖFB-Teamchef geht nach dem Schottland-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zu Ende! Diese Entscheidung gab der 55-jährige Deutsche am Montag in einer ÖFB-Pressekonferenz bekannt. Was sagen Sie zu seinem Abtritt als Teamchef? War es bereits höchste Zeit für diesen Schritt oder hätten Sie gerne weitere Spiele mit Franco Foda als ÖFB-Teamchef gesehen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren!