Dominic Thiem: Der Weg zurück wird lange dauern

Auch in Marrakesch?

Freilich fehlt Thiem die Matchpraxis, zudem hat der Österreicher bisher sogar im Training kaum Sätze gespielt. Vom Abschneiden in Marbella hängt wohl ab, ob Thiem ab 4. April sein ATP-Comeback in Marrakesch gibt. In den Wochen danach sind das Monte-Carlo-Masters sowie das 250-Turnier in Belgrad (statt dem 500er in Barcelona, bei dem er 250 Weltranglistenpunkte von 2019 verliert) fix.