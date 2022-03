Warum man Gespräche in Filmen so schlecht versteht

Beim Dreh hat der Ton nicht Priorität

Eine der zentralen Ursachen für die Tonprobleme wird in der modernen Filmproduktion verortet: Hier wird heute oft schlicht kein allzu großer Wert mehr auf die Tonqualität gelegt. Hielt beim Drehen früher der Tonmeister ein an einer Teleskopstange befestigtes Mikro über die Schauspieler, verzichtet man heute oft auf nah am Mimen positionierte Tonaufnahmegeräte.