Van Aert gewinnt Generalprobe für Flandern-Tour

Das Duo hatte sich mehr als 40 Kilometer vor dem Ziel an die Spitze gesetzt. Platz drei belegte Stefan Küng aus der Schweiz. Matej Mohoric, der Mailand-Sanremo-Sieger, wurde Fünfter. Österreichische Fahrer spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Das nach einer Autobahn benannte Eintagesrennen gilt als Generalprobe für die am Sonntag in einer Woche stattfindende Flandern-Rundfahrt.