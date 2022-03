Trotz Blamage: Halten Italiener an Mancini fest?

Nach dem blamablen Scheitern in der WM-Qualifikation hat Roberto Mancini seinen Verbleib als italienischer Nationaltrainer zunächst offen gelassen. „Wir werden sehen - die Enttäuschung ist zu groß, um über die Zukunft zu sprechen“, sagte der Coach am späten Donnerstagabend auf eine entsprechende Frage. „Es ist schwer, an solche Dinge zu denken. Es wird nicht einfach in den nächsten Tagen.“