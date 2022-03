BC Vienna gewann Superliga-Schlager gegen Gmunden!

Favorit BC Vienna hat am Mittwoch den Schlager der dritten Runde der Platzierungsrunde in der Basketball-Superliga (BSL) der Männer daheim gegen die Swans Gmunden 85:73 (43:37) gewonnen. Topscorer der Sieger war Tauras Jogela mit 17 Zählern, der Gmundner Branden Aughburns sammelte 21 Punkte. Die Wiener liegen bei einem Spiel weniger vier Punkte vor den Oberösterreichern an der Tabellenspitze.