Forscher ändern die Blutgruppe von Spenderorganen

Umwandlung von Blutgruppe A zu 0

Das kanadische Forscherteam um Aizhou Wang vom Toronto General Hospital Research Institute hat nun im Fachblatt „Science Translational Medicine“ berichtet, wie sich durch Behandlung mit bestimmten Enzymen die Blutgruppe bei Spenderlungen von A zu 0 umwandeln lässt. Die Wissenschafter führten ihr Verfahren an acht menschlichen Lungen durch, die aus medizinischen Gründen nicht transplantiert werden konnten. Dazu schlossen sie die Organe an ein Gerät an, welches das Gewebe außerhalb des Körpers mit Flüssigkeit versorgt und behandelten sie mit speziellen Enzymen.