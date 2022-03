Russen-Hacker kapern kroatische Zeitungs-Website

In Kroatien hat es am Dienstag einen pro-russischen Hackerangriff auf die Internetseite der Tageszeitung „Slobodna Dalmacija“ gegeben. Auf dem Internetportal der in Split erscheinenden Zeitung waren dadurch Artikel mit russischer Propaganda über den Ukraine-Krieg zu sehen. Die Polizei nahm Ermittlungen zu dem Vorfall auf.