Lisa-Marie Bauer jüngste Siegerin der „Krone“-Wahl

Am Ende wurden es über 60.000-Stimmen für die 17-Jährige in Diensten von Bergheim. Damit stellt die Salzburgerin gleich zwei Rekorde auf: Sie ist nicht nur die Jüngste Gewinnerin sondern hat auch die meisten Stimmen eingeheimst. Mit so viel Unterstützung hatte Lisa-Marie nicht gerechnet: „Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Stimmen werden. Alle die ich kenne, haben für mich abgestimmt, sogar meine Lehrer!“