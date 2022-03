4 Autos in schweren Verkehrsunfall verwickelt

Am Dienstagmorgen krachte es in Perbersdorf bei St. Veit (Bez. Leibnitz): Vier Autos waren in einen Unfall verwickelt. Laut ersten Informationen dürfte es zu einem Frontal-Crash bei einem Überholmanöver gekommen sein. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, auch der Notarzthubschrauber wurde angefordert.