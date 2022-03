Herzattacke nach Zielsprint! Sorgen um Rad-Star

Der australische Radprofi Michael Matthews hat den Auftakt der Katalonien-Rundfahrt gewonnen. Der 31-Jährige setzte sich am Montag nach 3:47:01 Stunden im Sprint gegen Italiens Europameister Sonny Colbrelli durch und übernahm die Führung in der Gesamtwertung. Nach 171 Kilometern mit Start und Ziel in Sant Feliu de Guíxols an Spaniens nordöstlicher Küste wurde der Franzose Quentin Pacher Dritter.