„Es geht um alles!“ ÖFB-Kicker im „Final-Fieber“

Baumgartner hat in 17 Länderspielen bisher sechs Tore erzielt - sein bisher wichtigstes im entscheidenden EM-Gruppenspiel im Juni gegen die Ukraine (1:0). In Deutschland glänzte er zuletzt mit drei Toren in vier Ligaspielen. Sollte es in Cardiff zu einem Elfmeterschießen kommen und er auf dem Feld stehen, würde er als Schütze zur Verfügung stehen. „Bei der U21 habe ich zwar nicht die beste Elferquote gehabt, aber ich habe Selbstvertrauen und bin in guter Form“, betonte der Niederösterreicher. Das Spiel wolle man allerdings bereits davor entscheiden.