Russische Botschaft in Wien berichtet von Fanpost

Die russische Botschaft in Wien hat in sozialen Netzwerken wiederholt über eine große Zahl zugesandter Briefe berichtet, in denen Österreicher „ihr Verständnis für die Position Russlands in der Ukraine-Krise“ zum Ausdruck brächten. Diesbezügliche Ausschnitte wurden von der Botschaft anonymisiert publiziert, es soll sich jedoch um echte Briefe handeln. In einem davon heißt es: „Was wäre dann mit der Hoffnung auf die menschenwürdige Zivilisation in Europa ohne (...) Russlands neue Kraft?“