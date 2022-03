LASK-Michorl staunt: „Sor hat 37 km/h am Tacho“

Andreas Wieland (LASK-Trainer): „Ich denke, wenn man die 180 Minuten analysiert, hat sich die Mannschaft, die besser gespielt hat, verdient durchgesetzt. Ich bin trotzdem stolz und möchte der Mannschaft ein Kompliment aussprechen, weil sie die Partie noch gedreht hat. Uns hat schon in die Karten gespielt, dass der Gegner in Unterzahl gespielt hat, aber der Wille und die Einstellung waren stark. Sor ist ein Spieler, der so einen Tiefgang und eine Schnelligkeit hat - da ist es schwer, alles zu verteidigen. Phasenweise haben wir es gut gemacht, phasenweise nicht gut genug. Ich denke, dass wir einen sehr guten Herbst gespielt haben mit der richtigen Einschätzung in welcher Gruppe wir uns befunden haben. Von den K.-o-Spielen haben wir 50 Prozent gut bestritten, was am Ende des Tages nicht reicht. Wir sind im Cup und jetzt international ausgeschieden, somit bleibt nur mehr die Meisterschaft übrig, da gilt es jetzt die ganze Kraft reinzulegen.“