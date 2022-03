WinAmp: Original-Skin wird bald als Kunst verkauft

NFTs (Non Fungible Token) erlebten im vergangenen Jahr einen Boom, spalten aber die Internetgemeinde: Die einen sehen in den Urkunden, die den Besitz an einem digitalen oder echten Ding auf der dezentralen Blockchain verewigen, eine Revolution bei der Kommerzialisierung des Internets. Für die anderen sind sie Spekulationsobjekte ohne realen Wert, die an sich perfekt kopierbaren digitalen Dingen ein Preisschild aufdrucken, dabei aber vor allem für die NFT-Verkäufer ein gutes Geschäft darstellen.