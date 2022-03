Smartphone inzwischen genauso wichtig wie Familie

„Wie sehr sich der Stellenwert von Smartphone und Co. in den letzten Jahren noch verfestigt hat, zeigt ein Blick auf unsere Daten der vergangenen Jahre: 2013 wäre jeweils rund ein Drittel der Befragten problemlos ohne Handy bzw. Internet ausgekommen. 2018 immerhin noch jeder Fünfte“, kommentierte Marketagent-Chef Thomas Schwabl in einer Mitteilung die Studienergebnisse.