Haftstrafen nach Brandanschlag auf Polizeiauto

„Sinnlose Blödheiten“

Er hob hervor, dass die Angeklagten das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit für eine Straftat missbraucht hätten. Sie nahmen an einer Versammlung teil, um dann die kritische Infrastruktur zu beschädigen. Der älteste Angeklagte soll schon vor dem 14. November „sinnlose Blödheiten“ begangen haben, wegen denen er am Mittwoch auch noch vor Gericht stand. Weil er Hausverbot am Linzer Hauptbahnhof hat, soll er dort einen Security-Mitarbeiter bedroht haben. In einem Einkaufszentrum in Pasching (Bezirk Linz- Land) dürfte er bei einer Sachbeschädigung dabei gewesen sein. Zudem wird ihm versuchter Versicherungsbetrug vorgehalten, weil er sein Handy mehrmals fälschlicherweise als gestohlen gemeldet habe.