Unterwegs in Porto: Goldener Fluss und roter Wein

Wieder zurück in Porto fährt unser Schiff vorbei an der Stadt die wenigen Kilometer bis zur Mündung des Douro in den Atlantik. Wir gleiten direkt in den Sonnenuntergang, alle Passagiere stehen an Deck, Handys und Kameras sind gezückt. Es ist ein majestätischer Augenblick. Möge er nie vergehen!