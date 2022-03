Anradeln 2022: Holt die Radln aus dem Keller

Am Samstag (9. 4.) findet dann ab 10 Uhr das große Anradeln statt – mit insgesamt fünf unterschiedlichen Touren für Familien, Genussradler, E-Biker, Hobby-Rennradler, Mountainbiker sowie Nostalgie-Radler (es besteht Helmpflicht für alle Teilnehmer). Die Streckendistanzen reichen dabei von 15 Kilometern bis hin zu 80 Kilometern. Für die notwendigen Einkehrstopps wird natürlich gesorgt, zudem wartet am Hauptplatz auf alle Starter und Zuseher ein vielseitiges Programm – von 10 bis 17 Uhr gibt es Live-Musik, eine Ausstellung, jede Menge Infos, den Verkauf von Radneuheiten, den Rad-Butler und regionale Spezialitäten. Jeder Teilnehmer (es ist kein Nenngeld zu bezahlen) erhält nach Abgabe der Startkarte ein Präsent und eine Drei-Stunden-Eintrittskarte in die Parktherme.