Salzburger Land-Highlights mit Garten

Die neu sanierte Wohnung in einem Reihenhaus befindet sich im Zentrum von Radstadt. Das Appartement hat eine Wohnfläche von 120,12 m², dazu kommen noch knapp 70 m² Gartenfläche. Die 3- Zimmerwohnung ist auf zwei Etagen aufgeteilt. Im Erdgeschoss befindet sich der Eingangsbereich. Von dort aus gelangt man direkt in ein Schlafzimmer, ins Badezimmer mit Badewanne, ins WC und in einen Abstellraum. Im ersten Stockwerk liegt der großzügig ausgebaute Wohn- und Essraum, der direkt auf die schöne Terrasse führt. In diesem Stockwerk befindet sich noch ein weiteres Schlafzimmer. In den Garten gelangt man vom Erdgeschoss, dieser bietet sehr viel Platz zur Entspannung.