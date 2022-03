Brennsteiner scherzt: „Pollen oder Heuschnupfen“

Bei seinem zweiten Platz am Sonntag hat Stefan in Kranjska Gora schon kräftig am obersten Treppchen gekratzt. „Ich hätte schon mit dem Sieg geliebäugelt“, gestand der Salzburger, der Henrik Kristoffersen den Vortritt lassen musste, nach seinem zweiten Lauf. „Ich habe alles gegeben, was ich gehabt habe, dass sich das vielleicht ausgeht.“ Wie schon im Vorjahr scheint Brennsteiner im Finish richtig in Fahrt zu kommen. Gute Vorzeichen jedenfalls für das letzte Rennen in Meribel. Dass es für Brennsteiner meistens erst zum Saisonende „flutscht“, liege an „Pollen oder Heuschnupfen“.