Davidson verliert trotz Brajkovic-Double-Double

Obwohl Luka Brajkovic neuerlich ein Double-Double erzielte, hat das Basketball-Team des Davidson College am Sonntag in Washington das Endspiel im Atlantic-10-Turnier verloren! Die top-gesetzten Wildcats mussten sich Richmond, der Nummer sechs nach der regulären Saison, mit 62:64 geschlagen geben. Der zum „Spieler des Jahres“ in der A-10 gekürte 22-jährige Feldkircher bilanzierte neben 13 Punkten und elf Rebounds mit einem Assist in 36 Spielminuten.