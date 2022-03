Für Vojta kann der erste Marathon ruhig kommen!

Andreas Vojta hat beim glänzend besetzten 10-Kilometer-Straßenlauf in Berlin in 28:54 Minuten den ausgezeichneten neunten Platz belegt. Der für team2012.at startende Niederösterreicher blieb erstmals in seiner großen Karriere unter 29:00 Minuten. Vojta, noch durch eine Covid19-Infektion von vor dreieinhalb Wochen etwas geschwächt, gelang damit bei windigen Verhältnissen ein guter Test für seinen Halbmarathon-Start am 2. April in Prag.