Saudischer Blogger Badawi ist wieder in Freiheit

„Wunderbare Nachricht in düsteren Zeiten“

Ewa Ernst-Dziedzic, außenpolitische Sprecherin der österreichischen Grünen, sprach in einer ersten Stellungnahme von einer „wunderbaren Nachricht in düsteren Zeiten“. Acht Jahre lang hätten die Grünen mit Verbündeten aus der Zivilgesellschaft jeden Freitag vor dem König-Abdullah-Zentrum in Wien mit einer Mahnwache für seine Freilassung protestiert: „Nun ist es endlich so weit.“