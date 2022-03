Auftaktsiege von Polcanova und Gardos

Ein Grand Smash geht über zwei Wochen, die Sieger erhalten 2.000 Weltranglistenpunkte, das Rekord-Preisgeld beträgt 2 Mio. Dollar (1,84 Mio. Euro). Diese Eckdaten erinnern stark an die Tennis-Grand-Slams. Bei den Männern haben in Singapur 18 der Top-20 der Weltrangliste genannt, bei den Frauen 19. Im Mixed treten 16 Paarungen an, im Doppel wird mit einem 24er-Raster begonnen. Gardos/Habesohn beginnen da gegen die für Brasilien antretenden Eric Jouti/Vitor Ishiy.