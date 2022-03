Streit! Baseball-Liga-Start erneut verschoben

Wegen des anhaltenden Streits um einen neuen Kollektivvertrag beginnt die neue Saison in der Major League Baseball frühestens am 14. April. Das teilte MLB-Boss Rob Manfred am Mittwoch mit. Es ist das zweite Mal im laufenden Streit, dass die Liga den Start der Spielzeit wegen der fehlenden Einigung mit der Spielergewerkschaft verschiebt. Insgesamt sind damit bereits mehr als sieben Prozent der Spiele in einer normalen Saison gestrichen, rechnete die Nachrichtenagentur AP aus.