Fahrzeug-Brand: 87-Jähriger in Spital verstorben

Wie berichtet, war Mittwochfrüh ein Pkw in Ludersdorf-Wilfersdorf (Bezirk Weiz) in Brand geraten. Ein im Fahrzeug befindlicher 87-jähriger Mann hatte dabei lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber C 17 ins LKH Graz eingeliefert.