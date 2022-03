F1-Team Haas: Piloten-Suche und Fracht-Chaos

Der brasilianische Ersatz-Pilot Pietro Fittipaldi wird am Donnerstag nach dem Abgang des russischen Fahrers Nikita Masepin für das Formel-1-Team Haas in Bahrain testen. Das teilte der US-Rennstall am Mittwoch mit. Ob der Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi beim Saisonauftakt am 20. März in Sakhir neben dem Deutschen Mick Schumacher für Haas starten wird, ist allerdings noch unklar. Haas plagten derweil in Bahrain Logistik-Probleme.