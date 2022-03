Steirischer Autolenker baute gleich zwei Unfälle

Ein Mann aus dem Bezirk Leoben verursachte Montagvormittag gleich zwei Unfälle. Um 9.30 Uhr prallte er auf der A9 in Liezen gegen eine Leitscheine, gegen 10.50 Uhr kam er mit seinem Auto in Wald am Schoberpass von der Bundesstraße ab, überschlug sich und kam auf einem Gehweg am Dach zum Liegen. Dabei wurde der 41-Jährige leicht verletzt.