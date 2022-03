Frauen bekommen häufiger Alzheimer als Männer

In den Wechseljahren sinkt die Östrogenproduktion. Kurzfristig führt das mitunter zu Gedächtnisprobleme, Vergesslichkeit und Verwirrtheit. Mittelfristig können diese hormonellen Veränderungen aber auch das Alzheimer-Risiko erhöhen. Das belegen Studien der Neurowissenschafterinnen Roberta Diaz Brinton, Direktorin des Center for Innovation in Brain Science an der University of Arizona (USA) und Lisa Mosconi, Leiterin der Women´s Brain Initiative und Direktorin der Alzheimer´s Prevention Clinic am Weill Medical College New York (USA).