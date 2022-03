Ottawa verliert trotz furioser Aufholjagd

Die Ottawa Senators haben sich in der NHL trotz furioser Aufholjagd den Arizona Coyotes mit 5:8 geschlagen geben müssen. Die Senators lagen Mitte des zweiten Drittels 0:4 zurück und erzielten dann fünf Tore in Folge. Doch die Coyotes waren im Schlussabschnitt ihrerseits mit vier Toren in Folge erfolgreich.